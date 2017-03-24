Burak Yılmaz’ın ‘gol’ tarifi: Ketçap gibidir, sıktıkça gelir

Futbol hayatını Çin’in Bejing Guoan takımında sürdüren Burak Yılmaz, gol atma konusundaki iştahını anlatırken ilginç bir benzetmeye başvurdu.

‘Ekmek gibi, su gibi, ketçap gibi’

NTV Spor’a konuşan Yılmaz, şunları söyledi: “Ben öyle bir oyuncuyum ki, hazırlık maçında, idman maçında, her zaman gol atmak isterim. Zaten bir futbolcu, bir santrafor için gol atmak ekmek gibi, su gibi. Aslında gol ketçap gibi, attıkça, sıktıkça gelir.”

Burak Yılmaz: Gol ketçap gibidir. Sıktıkça daha çok gelir pic.twitter.com/rCoiNakM3O — Fanatik (@fanatikcomtr) 24 Mart 2017

Kulüp kariyerinde bugüne dek çıktığı 432 maçta 189 gole ulaşan 31 yaşındaki oyuncu, milli takım formasıyla 48 maçta 22 gole imza attı.