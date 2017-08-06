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Burak Yılmaz imzayı attı, Erdoğan’a ‘koştu’: Cumhurbaşkanımıza teşekkürler

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Trabzonspor’un Çin’in Beijing Guoan kulübünden transfer ettiği Burak Yılmaz resmi sözleşmeye imza attı.

Fotoğraf: DHA

Bordo-mavili kulüp, Beijing Guoan’a bonservis bedeli olarak 3 milyon 500 bin avro, üç yıllık anlaşmaya vardığı Yılmaz’a ise yıllık 3 milyon 550 bin avro garanti ücret ödeyecek.

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61saat.com’un haberine göre 32 yaşındaki oyuncu imza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya gelmek için Trabzon’dan Rize’ye gitti.

Erdoğan’la buluşup bir süre sohbet eden Yılmaz, cumhurbaşkanıyla fotoğrafını “Her zaman her yerde desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız’a; Trabzonspor’umuz ve benim için bulundukları başarı dileklerine teşekkür ederim” mesajıyla paylaştı.


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