Bunun tarifi yok: Tarabya’da av tüfeğiyle yakın mesafeden vurulan yunus karaya vurdu

İstanbul’da Tarabya sahiline vuran ‘Afalina’ türü yunusun av tüfeğiyle yakın mesafeden vurularak katledildiği tespit edildi.

‘Nesli tehlikede’ olarak tanımlanan, yetişkin 214 santimetre uzunluğundaki erkek bir ‘Afalina’ türü yunusun cansız bedeni, 4 Haziran’da Tarabya sahiline vurdu.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) uzmanları, yunusun av tüfeğiyle katledildiğini tespit etti.

Yunusun başındaki yarada 100’den fazla saçma ve av fişeğinin içerisinde bulunan saçmaların ileri gitmesine yarayan tapa bulundu.

Bu parçanın doku içinde bulunmasından ötürü, atışın 1.5- 2 metreden yapıldığı belirlendi.

TÜDAV ekibi, koruma altındaki yunusu katleden kişilerin tespit edilmesi ve haklarında yasal işlem başlatılması için Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) ihbarda bulundu.

İstanbul Üniversitesi (İ.Ü) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim üyesi ve TÜDAV danışmanı Dr. Ayaka Amaha Özturk şunları söyledi: “Kıyıya vuran ölü yunusun daha önceden iyileşen yaralarından ve başındaki yağ tabakasında bulunan eski saçmalardan dolayı, daha önce başından bir kez daha vurulduğu ancak bu yaşına kadar hayatta kaldığı anlaşıldı. Nekropsi sırasında yunusun ölümcül yarası dışında afalinanın sağlıklı ve normal bir yapıya sahip olduğu, midesinin dolu olduğu tespit edildi. Büyük ihtimalle Karadeniz’de veya İstanbul Boğazı’nın kuzeyinde vurulan yunusun, Marmara Denizi’ne olan üst akıntıyla Tarabya’ya taşındığını tahmin ediyoruz.”