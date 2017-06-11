Eskişehirspor ve Göztepe’nin Antalya’da karşı karşıya geldiği TFF 1’inci Lig final mücadelesinde stattaki bir büfede çalışan üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Şuayip Çiftci, fiyatları pahalı bulan Eskişehirsporlu bir taraftarın üzerine 20 litrelik kaynar suyu dökmesi sonucu haşlandı.

DHA’nın haberine göre Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi Çiftci, iki arkadaşıyla birlikte maç günü statta 50 lira yevmiye karşılığında görev aldı.

‘Aldıklarında bile hakaret ettiler’

Daha önceki maçlarda da büfede çalışan Çiftci ve kendisi gibi öğrenci olan iki arkadaşı karşılaşma öncesinde büfenin başına geçti. Kağıt bardakta çayı 2 liraya, küçük suyu da aynı fiyata satan öğrencilerle fiyatları pahalı bulan taraftarlar arasında tartışma çıktı.

Maç süresince bulunduğu alandaki yaklaşık bin taraftarın sözlü ve fiziki şiddetine maruz kaldığını dile getiren Çiftci şunları söyledi: “Ek kazanç için maça gidiyordum. Satışlara başladık. İnsanlar fiyatları çok buldu. Suyun fiyatına itiraz edip ‘Bu su 2 lira mi olur? Dışarda 50 kuruş’ dediler. Her şeyin fiyatına tepki gösterdiler. Biz de anlayışla güler yüzle cevap verdik. Açık çıkarsa bizden kesileceğini söyledik. Aldıklarında bile hakaret ettiler, ‘Allah belanızı versin, hakkımız haram olsun’ dediler. Küfür edenler de oldu.”

‘Çay kazanını kafamdan döktü’

Arkadaşlarından birinin büfenin kepengini kapatmaya çalışmasının taraftarları daha da sinirlendirdiğini belirten Çiftci şöyle devam etti: “Biri bağırınca hepsinin gözü bir anda karardı. Aralarında iyi insanlar da vardı. Biri beni çağırdı, korktuğumdan gitmedim. Biri geldi önümdeki plastik kasayı bana doğru itti. Sonra geldi çay kazanını kafamdan döktü. İçerisinde 20 litre kaynar su vardı. Can havliyle yere düştüm, tişörtümü çıkardım.”

‘Bana bunu yapan şu an dışarıda mutlu geziyor’

Yüzünün sol kısmından itibaren boynu, göğsü, karnı ve kolu dirseğe kadar yanan Çiftci, ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

Harçlığını çıkarmak isterken ölümün eşiğinden döndüğünü ifade eden 24 yaşındaki üniversite öğrencisi, kendisine bunu yapanlardan şikayetçi olduğunu söyledi: “Taraftarlar arasında madde kullanan, alkollü olanlar vardı. Mezuniyet törenim vardı. Bir öğrencinin en büyük hayalidir. Ancak ben katılamadım. Bilincim yerine gelince herkese ‘İz kalacak mı?’ diye sordum. İlk aynaya baktığımda kendimden korktum. Ne niyetle geldim nerelere düştüm. Bana bunu yapan şu an dışarıda mutlu geziyor. Benim her gün burada çektiğim acıyı bilmiyor. Bir an önce onun yakalanmasını istiyorum, gözlerime gelebilirdi daha kötü şeyler olabilirdi.”