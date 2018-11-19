Bunu söyleyen dekan: Kadın adaya oy yok

Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı, 31 Mart’taki yerel seçimlerde ‘hiçbir kadın adaya oy vermeyeceğini’ açıkladı.

Karalı, iyi bir çocuk yetiştirmenin ve iyi bir ‘ev hanımı’ olmanın ‘bakan, başkan ya da başarılı bir iş kadını’ olmaktan daha ‘elzem’ olduğunu savunduğu tweetinde ‘İlan ediyorum’ notuyla şunları söyledi: “Aile hayatına yönelik bazı politikaları YANLIŞ buluyorum. İyi bir çocuk yetiştirmek, iyi bir ev hanımı olmak Bakan yada Başkan olmaktan veya Başarılı! bir iş kadını olmaktan çok daha elzemdir. Yerel seçimde hiç bir Kadın Belediye Başkanı Adayına OY VERMEYECEĞİM.”

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