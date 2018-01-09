Bunu diyen öğretmen: Zina edecek kadar büyük, evliliğe gelince mi küçük?

Tekirdağ’ın Saray ilçesindeki imam hatip ortaokulunda, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Cihad Ç., sosyal paylaşım sitesindeki hesabından tepki çeken bir mesaj yayınladı.

Saray İmam Hatip Ortaokulu’nda,din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Cihad Ç., 7 Ocak Pazar günü Facebook’taki hesabından ’#SaldıranlarSamimiDeğiller’, ‘hashtag’i altında şu mesajı paylaştı: “Ergenlik çağına ermeyen kızın rahatlıkla sevgilisi olabiliyor ve durum normal karşılanıyor. Ama bu kıza madem bu haltı yiyebiliyorsun evlenedebilirsin dediklerinde her nedense yaşın küçüklüğü ortaya atılıyor hemen. Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük (Alıntı)*

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Öğretmen Cihad Ç.’nin bu paylaşımının altına bazı takipçileri yorum yazarak, tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine Cihad Ç., bir takipçisine yanıt vererek, “Burada dikkat edilmesi gereken tek taraflı olunması. Bunu eleştirenler samimi değil. Kürtaj için şuanda kaç yaşında doktora gelenler var haberin var mı M….ciğim?” yazdı.