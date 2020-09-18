‘Bunları unuttunuz’: Tayland’da ziyaretçilerin parkta bıraktığı çöpler evlerine postalanıyor

Tayland’da ulusal parkta ziyaretçilerin arkasında bıraktığı çöp evlerine postalanmaya başladı.

Fotoğraf: Facebook

Her gün Khao Yai Ulusal Parkı’nı ziyaret eden yüzlerce kişi alanda plastik şişeler, içecek ve yiyecek kutuları, ambalajlar bırakıyor.

Reklam

Ayı, maymun, geyik, yılan gibi hayvanların yaşam alanı olan parkta çevre kirliğinin önüne geçmek için başlatılan uygulamayla ziyaretçilerin girişte ev adreslerini vermesi zorunlu hale getirildi.

Tayland Çevre Bakanı Varawut Silpa-archa çöp bıraktığı tespit edilen ziyaretçilerin evlerine çöplerin yollanacağını duyurdu.

“Bunları unuttunuz” notuyla gönderilecek çöplerin fotoğrafını Facebook hesabından paylaşan bakan Tayland’da ulusal parka çöp atmanın beş yıla kadar hapisle cezalandırılabilen bir suç olduğunu anımsattı.

Reklam

Bakan hükümetin giderek artan çöp sorunuyla ilgili gerekli adımları atacağını da sözlerine ekledi.

Bangkok Post’un haberine göre, 2016’da parkın en kalabalık olduğu zamanlardan biri olan yeni yıl tatili sırasında 154 bin ziyareçi 23 tondan fazla atık bıraktı.