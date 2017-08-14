‘Bunları anlatırken bayıl’: Eşiyle Çakır’ın programına çıkan Melek Subaşı tazminat davasını kazandı

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Flash TV’de yayınlanan Yalçın Çakır’ın programıyla tanınan Melek Subaşı, programın ardından kendisine ‘yalan makinesi’ lakabının takıldığını belirterek sunucu ve kanala tazminat davası açtı.

Mahkeme, Subaşı ailesinin reyting için kullanıldığını belirterek kanal ve sunucu Yalçın Çakır’ı 7 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

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Hürriyet’ten Ceylan Sever’in haberine göre, programa çıkarak eşine hakaret eden, bayılan ve ‘hızlı konuşmasıyla’ dikkat çeken Subaşı’nın videoları, ilk günden bu yana tıklanma rekorları kırdı.

‘Senin çocuğunu ameliyat ettiririz’

Evli ve biri engelli üç çocuğu bulunan ve programa eşiyle birlikte çıkan Melek Subaşı, sunucu Yalçın Çakır’ın kendisine, “Sizi programa çıkaracağım ama birbirinize hakaret, küfür ve ne varsa sayıp dökeceksiniz. Eşine ‘Bize bakmıyorsun, başka kadınlarla birliktesin’ diye konuş. Bunları anlatırken de bayıl. Böyle olunca bize yardım gelir. Biz de sana veririz. Senin çocuğunu ameliyat ettiririz” dediğini öne sürdü.

Programa çıkarak eşine hakaret eden ve bayılan Subaşı’nın videoları, ilk günden bu yana tıklanma rekorları kırdı.

Hayatının altüst olduğunu belirten Subaşı, Çakır’ın verdiği sözleri tutmayıp kendisine yardımda bulunmadığını iddia ederek, 300 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açtığı davada internette kendisine ‘yalan makinesi’ adının verildiğini belirten Subaşı eşinin de “Rezil oldum” diyerek evi terk ettiğini belirtti.

Programın ardından işten çıkarıldığını, ailesini ve çevresinin de kendisiyle görüşmeyi kestiğini belirten Melek Subaşı, çocuklarının da kendisiyle görüşmek istemediğini dilekçesinde anlattı. Subaşı, program nedeniyle internette hakkında sayfalar açıldığını ve küfürler edildiğini kaydetti.

Çakır davanın reddini istedi

Mahkeme, alt düzey gelir grubuna dahil olan Subaşı’nın engelli çocuğuna yardım vaadiyle programa çıktığının anlaşıldığını belirterek, ailenin reyting amacıyla kullanıldığını belirterek, Yalçın Çakır ve Flash TV’nin Melek Subaşı’na faiziyle birlikte 7 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Çakır ise Subaşı’nın kendi rızasıyla programa çıktığını, yayında kişilik haklarını ihlal eden bir durum olmadığını ve Subaşı’nın görüntülerinin internet ortamına düşmesinde kendilerinin kusurunun bulunmadığını belirterek davanın reddini istedi.

Buna karşılık bilirkişi raporunda, Subaşı hakkında arama motorunda 149 bin sonuç çıktığını, YouTube’da ise 9200 video ve görselinin bulunduğu belirtilerek, haklarında alay niteliğinde yorumlar ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde paylaşımlar olduğu aktarıldı.