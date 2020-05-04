‘Bumerang’ lakaplı 100 yaşındaki Britanyalı kadın Covid-19’u yendi

Britanya’nın Sheffield kentinde yaşayan ‘bumerang’ lakaplı 100 yaşındaki Rose Heely, 18 günlük tedavisinin ardından Covid-19’u yenerek alkışlarla taburcu oldu.

Fotoğraf: South West News

İki kalp krizi, difteri ve başka sağlık sorunlarını yenen Heely’nin torunu Tracey Appleyard, “Eve geldiği için çok mutlu. O bizim tatlı bumerangımız. Defalarca ölümün eşiğinden döndü. Biz de iyileştiği için çok mutluyuz” dedi.

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Büyükannesinin her zaman pozitif bir bakış açısı olduğunu anlatan Appleyard, “Formunu ise akşamları ihmal etmediği, viski kattığı bir fincan çayına ve zencefilli bisküvitlerine borçlu sanırım” ifadelerini kullandı.

Heely’nin tedavi gördüğü Northern General Hospital’dan ise şu açıklama geldi: “Rose gibi yaşı ileri hastalarımız iyileşince çok seviniyoruz. Onun yaşama sevinci ve pozitif bakış açısı bize de güç verdi. “