Bulutsuz’un evine sığındığı tanık: Çenesinde yara bandı, tişörtünde yoğun kan vardı

Ozan Güven’in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un o gece evine sığındığı Erdem Lütfü Oraylı tanık sıfatıyla ifade verdi: “Ozan Güven’in şoförü ile geldiler. Bulutsuz’un çenesinde yara bandı vardı. Tişörtünün yaka kısmından göğüs kısmına kadar yoğun kan gördüm. ‘Ozan beni öldürecek’ deyip duruyordu.”

Oyuncu Ozan Güven hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hürriyetten yoksun bırakma’ ve ‘hakaret’ suçlarından şikayetçi olan Deniz Bulutsuz, savcıya ifade verdikten sonra İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden darp raporu almıştı.

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Bulutsuz’dan şikayetçi olan Ozan Güven’in 14 Haziran’da özel bir hastaneden aldığı geçici darp raporu da soruşturma dosyasına girdi.

Hürriyet’ten Ayşegül Usta’nın haberine göre, Oraylı ifadesine şöyle devam etti: “Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a Ramazan ve Hasan’ın yanında ‘eski sevgilisi Deniz’i iyi s……..ş’ şeklinde kendisine hakaret ettiğini bana söyledi. Aynı cümleyi bir sonraki gün Ozan’ın şoförü Hasan bana geldiğinde Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz için kullanmış olduğunu kendisi de doğruladı.”

Güven’den ilk açıklama

Ozan Güven, Instagram hesabından şu satırları paylaştı:

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“Birkaç gündür kamu vicdanında rahatsızlığa sebep veren talihsiz olayın konusu ve merkezinde olmanın üzüntüsünü yaşadığımın bilinmesini isterim. Açıklama yapma ihtiyacım, istemeden sebep olduğum bu meşguliyete karşı duyduğum sorumluluktandır.

Şiddet hiçbir vicdanla aklanamaz. İster fiziksel, ister ruhsal, ister sosyal olsun, kabul edilmemelidir; tepkiyi hak eder. Değerli kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemelerini, adalet kararlarını ve tepkilerini bu doğrultuda vermelerini önemle rica ederim. Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin.”