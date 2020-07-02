Bulutsuz’dan oyuncu Güven’den şiddet gördüğüne dair şikayet dilekçesi

Oyuncu Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz’u dövdüğü, kendisine hakaret ettiği ve ölüm tehdidinde bulunduğu iddia edilmişti. Güven ise tam tersini savunarak saldırıya uğrayanın kendisi olduğunu ve tehditte bulunmadığını öne sürmüştü. Güven ve Bulutsuz darp raporu alarak birbirleri hakkında şikayette bulundu.

Temsili fotoğraf

Sözcü’den Hayati Arıgan’ın haberine göre, Güven’in Bulutsuz’la 13 Haziran’da Levent’teki evinde kavga ettiği, olayların bu sırada yaşandığı öne sürülmüştü.

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Bulutsuz’un avukatı Mustafa Kurtuluş aracılığıyla İstanbul savcılığına verdiği şikayet dilekçesinde Güven’in ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hürriyetten yoksun bırakma’ ve ‘hakaret’ suçlarından yargılanması istendi.

Eski sevgili tartışması

Güven’le tartışmanın eski erkek arkadaşı üzerine başladığını söyleyen Bulutsuz, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırıp üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu; ‘Bak sana bir tane vurdum, kendime yirmi kez vuruyorum’ dedi.”

Bulutsuz, baygınlık geçirdikten sonra da Güven’in şiddetinin sürdürdüğünü iddia etti. Dilekçede “Bulutsuz, Güven’in taşkınlıklarına tepki verince şiddet görmüştür. Yüzünde ve vücudunda morluklar oluşmuştur” denildi.

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Ölüm tehdidi

Evden kaçmaya çalıştığını fakat Güven’in kendisini öldürmekle tehdit ettiğini öne süren Bulutsuz’un dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Evden kaçmaya çalıştım. Evin üst katındaki merdivenlerden inerken saçımdan beni yakalayarak kafamı duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm. Bacağım ve kalça kısmım dahil olmak üzere çok bölgeden yaralandım. Evden çıkmama izin vermeyerek ‘Hiç bir yere gidemezsin. Burada kalacaksın, sen bunu hak ediyorsun. Seni öldüreceğim’ dedi. Cep telefonumu elimden alarak cebine koydu”

‘Türkiye’ye rezil edeceğim’

Darp raporu alarak savcılıkta ifade veren Güven ise, ayrılmak istediğini söyleyince Bulutsuz’un, “Seni Türkiye’ye rezil edeceğim. ‘Kadın döven adam’ diye söyleyeceğim” dediğini ileri sürerek asıl saldırıya uğrayanın kendisi olduğunu iddia etti.

Güven dilekçesinde Bulutsuz’u öldürmekle tehdit etmediğini ileri sürerek, telefonunu gasp etmediğini ve kendisine saldırmadığını öne sürdü.