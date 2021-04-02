Bulut yine sahnede: MB bu dalgalanmada tek bir dolar satmadı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Merkez Bankası başkanının görevden alınıp TL’nin tarihi zirvelere doğru yükselmesiyle birlikte yurt içinde yerleşiklerin döviz satışının bugün itibariyle 11 milyar doları buduğunu söyledi.

MB başkanının aniden görevden alınmasının ardından yabancı yatırımcılar TL cinsi varlıklarında yoğun satışa giderken yurt içi yatırımcıların da dolar cinsi varlıklarında satışa gittiği belirtilmişti. Bankacılar da yabancıların yarattığı dolar talebinin yurt içindeki dolar satışıyla dengelendiğini ifade etmişti.

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Dün açıklanan MB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil döviz mevduat ve fonları 26 Mart Cuma itibariyle bir önceki haftaya göre 8.83 milyar dolar azalarak 223.67 milyar dolara geriledi.

Bulut, CNN Türk’e yaptığı açıklamada, “Yerlilerin geçen iki haftada yaptığı satış miktarı 11 milyar dolar, bunun sekizi banka hesabından, üçü yastık altından… TCMB bu dalgalanmada tek bir dolar satmadı” dedi.