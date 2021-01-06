Bulu’dan ‘kayyım rektör’ protestolarına: Yaşları gereği enerjilerini atıyorlar

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına itirazlar yükselen Prof. Dr. Melih Bulu, öğrencilerin kendisine yönelik protestosunu “Yaşları gereği bu tip şeylerde enerjilerini atmayı, protesto eylemlerini seviyorlar” diye yorumladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye, zamanında AKP aday adayı olan, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrencilerin, öğretim üyelerinin, mezunlar derneğinin, mezunlar girişiminin ve kamuoyunun belirli kesimlerinin tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti.

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Hürriyet’ten Nuran Çakmakçı’ya konuşan Bulu, ‘değişim lideri’ olduğunu, zamanla nasıl bir rektör olduğunun anlaşılacağını söyledi.

Bulu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

*(Kayyım rektör eleştirilerine) Algı operasyonu yapılıyor, kayyım rektör deniyor. Rektör atama sistemi şu anda herkes için aynı. Boğaziçi Üniversitesi için yeterlilik kriteri olan adaylara çağrı yapılıyor ve bildiğim kadarıyla 9 kişi başvurdu. YÖK’te bir komisyonda mülakata girdik. Projelerimizi anlattık. Oradan ön eleme yapıldı ve cumhurbaşkanına sunuldu. En son karar YÖK başkanımız ve cumhurbaşkanımızın. Bu karar verme mekanizması aşağı yukarı dünyanın gelişmiş ülkelerinde benzer. Dünyada hocaların oy verip, birini rektör seçtiği mekanizma yok.

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*Tepkileri bekliyordum. Ben değişim lideriyim. Boğaziçi markasını hak ettiği yere nasıl taşırım konusuna kafa yoracağım. Zaman içinde ben bunları somut olarak yaptıkça tanıyacaklar, takdir edecekler. Zaman içinde herkes görecek ki aslında bu değişim bizim için iyi.

*(Hocaların tepkisi) Beni tanıyanlardan tepki gelmedi, aksine ciddi tebrik, ‘Senin yanındayız’ mesajları geldi. Sosyal medyada çok fazla dezenformasyon var. Ben hocalarla ilgili somut bir şey görmedim. Belki bir iki hocamızın olabilir, bunu normal karşılamak lazım. Onlarla da toplanıp çay, kahve içtiğimizde, beni tanıdıklarında çok daha iyi noktaya geleceğimizden eminim.

*(Öğrencilerin tepkisi) Ben de öğrenci oldum, yaşları gereği bu tip şeylerde enerjilerini atmayı, protesto eylemlerini seviyorlar. Onda bir sorun görmüyorum. Zaman içinde benim nasıl bir rektör olduğumu gördüklerinde anlayacaklar.

*Öncelikle protesto yapanların temsilcilerinden birkaçıyla görüşeceğim. Yanlış bilgileri varsa onları düzeltmek istiyorum. Ben şeffafım.

*Takipçi sayım inanılmaz arttı. Bütün bunlar zaman içinde normale dönecek. Belki de bu tepkilerin böyle olmasının nedeni hafta sonunda sokağa çıkma yasağı olup, insanların evde olduğu için daha fazla sosyal medya ile zaman geçirmesidir.

*Benim sadece AK Parti ile bir geçmişim yok, daha önce Liberal Demokratik Parti’nin gençlik teşkilatı kuruculuğu ve başkanlığını yaptım. Bunu hiç gündeme getirmiyorlar. Daha önce ODTÜ’de okurken CHP’li eski Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer’in danışmanıydım.