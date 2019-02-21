Bulgu Araştırma: İktidar ekonomiyle baş edemiyor, seçim sürprizlere gebe

Bulgu Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Semih Turan, 31 Mart seçimlerinin sürprizlere gebe olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

BirGün’den Kardelen Kocatürk’ün haberine göre İstanbul’da AKP seçmeninin yüzde 72‘sinin Binali Yıldırım’a vereceğini söylediğini kaydeden Turan, kalan yüzde 28’in üçte birinin hala kararsız olduğunu, üçte birinin de CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söylediğini belirtti.

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Daha önce AKP seçmenin partisine tepki gösterse de Saadet Partisi veya MHP gibi sağ partilere yöneldiğini ifade eden Turan, CHP’nin daha önce AKP seçmeni için hiç ‘çekim merkezi‘ olmadığını ve bu durumun bir ilk olduğunu söyledi.

‘İktidar ekonomik durumla baş edemiyor’

AKP seçmeninin bu tavrını ‘kızgınlık değil isyan’ olarak yorumlayan Turan, bu isyanın arkasında hayat pahalılığının olduğunu söyledi.

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Turan, AKP’li seçmenin ekonomik gerilemeye ‘korkunç bir tepki içinde olduğunu’ ifade etti: “Geçmişte çıkan problemler vardı ama hepsi ile bir şekilde iktidar baş etmesini bildi. Artık bununla başa çıkmadığını gösteriyor. Fark nerde diye sorarsanız AKP seçmeninin Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söylemesinde.”

‘MHP’lilerin yarısı bile Yıldırım’ı desteklemiyor’

Bu kırılganlığın AKP ile sınırılı kalmadığının altını çizen Turan, MHP seçmeninde de “Yıldırım’a oy vereceğim” diyenlerin oranının yüzde 50’yi bile bulmadığını belirtti.

Turan, AKP ve MHP seçmenlerinin oy verme eğilimine dair şu tespitlerde bulundu: “Daha da ilginci AKP seçmeninin yüzde 9-10 arası Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğim derken MHP seçmeninde bu oran yüzde 25’i buluyor. Onların da gerekçeleri aynı. Bu nedenle bu seçim başladığı gibi bitmeyecek. Ama şu anki gibi devam edip etmeyeceğini bilmiyorum. Bundan sonraki yapacağımız ölçümlerle daha net çıkacaktır.”



