Bulgaristan’dan Türkiye’ye tepki: Seçimlere karışmayın

Daha önce Türkiye’nin seçimlere müdahale ettiğini gerekçesiyle Ankara büyükelçisini geri çeken Bulgaristan, Türkiye’nin seçimlere müdahalesine son vermesini istedi.

Bulgaristan, ülkedeki seçimlere müdahale edildiği gerekçesiyle Ankara büyükelçisini geri çekmişti.

Bulgaristan Başbakan Vekili Ognyan Gerdjikov, seçimlere Türkiye’nin müdahalesini engellemek amacıyla adım atılacağını açıklamıştı.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre ülkedeki Sosyalist Parti (BSP) lideri Kornelia Ninona, Türkiye’deki yetkililerin belirli bir partiye oy verilmesi için çağrı yapmasına kabul edemeyeceklerini belirterek, “Partimiz içişlerimize yabancı bir ülkenin karışmasını kati surette reddeder” dedi.

Başbakan Boyko Borisov da Türkiye’nin müdahalesinden rahatsız olduklarını kaydederek, “Bu müdahale kabul edilemez. Ancak diplomasiye ağırlık vermeliyiz, Türkiye’nin komşumuz olduğunu hesaba katan eylemlerde bulunmalıyız” diye konuştu.