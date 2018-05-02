İadesinin ardından: Çiftlik Bank’ın ‘beyin takımı’ndan Düzgün Genç tutuklandı

Kurucusu Mehmet Aydın’ın yüksek kar vaadiyle para toplayıp ortadan kaybolduğu Çiftlik Bank’ın beyin takımından olduğu ileri sürülen ve kırmızı bültenle aranan Düzgün Genç, iadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından tutuklandı.
Çiftlik Bank ‘vurgununda’ 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira toplandığı ortaya çıkmıştı. 24 Ocak’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçağa binen ve Uruguay’a gittiği öğrenilen Aydın’ın iadesinin talep edildiği Uruguay’dan başka bir ülkeye gittiği tahmin ediliyor. Kırmızı bültenle aranan Aydın halen bulunamadı.
Bulgar polisi tarafından uçakla getirildiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Türk polisine teslim edilen Düzgün Genç, Bakırköy Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.
Genç, iadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından tutuklandı.
Genç’in Bulgaristan’dan iadesi istenmişti.
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