İadesinin ardından: Çiftlik Bank’ın ‘beyin takımı’ndan Düzgün Genç tutuklandı

Silivri Cezaevi’nde tutuklu dokuz Boğaziçi öğrencisi ortak bir mektup kaleme aldı. Özgürlüklerinin kısıtlandığı zindanda vicdanlarının rahat olduğunu belirten öğrenciler, bir de açık çağrıda bulundu: “Düşünme ve üretmemiz için gerekli kitap ve kaynaklara ulaşmakta zorluk yaşıyoruz ve bu konuda da dayanışmanızı eksik etmeyeceğinizi biliyoruz.”