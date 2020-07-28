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Yaramazlara biraz batar!

Bulgaristan’da, su içen ineklerin zehirlendiği iddia edildi; Türkiye’de Meriç Nehri’nden numune alındı

Bulgaristan’da, Meriç Nehri’nin suyundan içen ineklerin zehirlenerek öldüğü iddiası üzerine nehrin Türkiye tarafından da tedbiren numune alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Bulgaristan’ın Dimitrovgrad şehrinden de geçen Meriç Nehri’nden su içen çok sayıda büyükbaş hayvan kısa süre içinde öldü. Ülkede Meriç’ten istasyonlara su pompalaması durduruldu.

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İddia üzerine Edirne Valiliği koordinasyonunda Devlet Su İşleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce nehrin Türkiye tarafında da numune alınarak incelemeye gönderildi.

Nehrin kente giriş kısmından ve kentin içinden geçtiği kısımlardan su numunesi alınarak incelemeye gönderildi.

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