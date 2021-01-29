Bulgaristan’da sahte para ve evrak operasyonu: Reklam için Sylvester Stallone adına pasaport çıkartmışlar

Bulgaristan’da operasyon düzenlenen kalpazanlık çetesinin hazırladığı sahte evrakların arasında, çetenin ‘ürünlerinin kalitesini kanıtlama amaçlı reklam için üretilen’, ‘Rambo’ filmiyle ün kazanan Hollywood yıldızı Sylvester Stallone adına sahte turistik Bulgaristan pasaportu bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre savcılığın yayımladığı bildiride, Karadeniz sahilinde ‘Sılınçev Biryag’ tatil merkezinde bir adrese yapılan baskın sonucu yüklü miktarda sahte evrak ve para ele geçirildiği belirtildi.

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ABD’nin Gizli Servis ajanları ile iş birliği ile yapılan operasyonda, 295 bin 800 avro (2 milyon 622 bin 533 TL) ve 340 bin 750 dolar ( 2 milyon 489 bin 485 TL) değerinde banknot, evraklar ve teçhizat bulundu.

Olayla ilgili başkent Sofya’nın yanı sıra Burgaz, Filibe, Pazarcık ve Şumnu kentlerinde 30’u aşkın adreste arama yapıldı, sabıkalı dört Bulgaristan vatandaşı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan sabıkalı şahısların, 2018 yılında yine diğer bir operasyonda ortaya çıkarılan sahte evrak matbaası işlettikleri, haklarında soruşturma işlemleri sürerken, ‘yeniden ve daha gelişmiş teknolojiyle’ kalpazanlık işi yaptıkları öğrenildi.