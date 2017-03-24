Bulgaristan’da da tansiyon yükseldi: Türkler gelmesin diye sınır kapısında eylem

Bulgaristan’la Türkiye arasındaki sınır kapısında Bulgar milliyetçileri pazar günkü seçimlerde oy kullanmak için gelen Türkiye kökenlilerin girişini engellemek için barikat kurdu.

Seçimlere müdahale iddiasının ardından Türkiye’nin ‘bozuştuğu’ son ülke de Bulgaristan olmuştu. Komşu ülkenin iddiası, Türkiye’nin DOST partisine oy vermeleri için Türkiye kökenlilerin yönlendirildiğiydi. Bu nedenle büyükelçi ülkeye geri çağrılmıştı.

Gerilen ilişkilerin etkisiyle Bulgar milliyetçileri sınır kapısında eylem düzenledi. Türkiye kökenlilerin seçimlerden önce ülkeye girişine karşı çıkan eylemciler sınır kapısında toplandı.

Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo sınır kapısından gelen Türkiye kökenliler, eylemin gölgesinde ülkeye giriş yaptı.

Ne olmuştu?

Bulgaristan, ülkedeki seçimlere müdahale edildiği gerekçesiyle Ankara büyükelçisini geri çekmişti.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun Bulgaristan’daki Türkiye kökenlileri DOST partisine oy vermeye çağırmasına tepki olarak, 7 Mart’ta Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’na çağırılmıştı.

Gökçe’nin DOST partisinin seçim kampanyası için çektiği bir videoda yer alması da tepkilere sebep olmuştu.

Bulgaristan Başbakan Vekili Ognyan Gerdjikov, seçimlere Türkiye’nin müdahalesini engellemek amacıyla adım atılacağını açıklamıştı.

Son olarak da, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Türkiye kökenlilere baskı yapıldığını öne süren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Bulgaristan demokrasi dersi almaz; özellikle hukukun üstünlüğüne saygı göstermeyen ülkelerden” diye yanıt vermişti.

Seçimler 26 Mart’ta yapılacak.