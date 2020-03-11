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Yaramazlara biraz batar!

Bulgaristan’da ‘corona’dan ilk ölüm

Bulgaristan’da hastanede tedavi gören 66 yaşındaki bir kişi yeni tip corona virüsünün sebep olduğu hastalıktan (Covid-19) ölen ilk kişi oldu. Bulgaristan’a Yunanistan üzerinden kaçak olarak geçtikten sonra yakalanan bir Türk vatandaşı da ‘corona‘ şüphesiyle hastanede karantinaya alındı.

Fotoğraf: DHA

Salı günü, Covid-19 testleri pozitif çıkan ve başkent Sofya’da hastaneye kaldırılan kadın bugün saat 17.00 sıralarında hayatını kaybetti. Ölen kadının 74 yaşındaki eşi de, Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasıyla aynı hastanede özel olarak hazırlanan odada tedavi altında tutuluyor. Bu kişinin de durumunun kritik olduğu açıklandı. Kadın ve eşiyle temas kurduğu saptanan 98 kişi de virüs testine tabi tutuldu.

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Pirogov Acil Servis Hastanesi’nde ölen kadının eşiyle akciğer hastalıkları bölümünde aynı ünitede yatan 48 kişi de, hastaneden ayrı bir klinikte karantinaya alındı. 

Vaka sayısı yedi

Bulgaristan Ulusal Kriz Merkezi, ülkede yedinci Covid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu. Bu hastanın da 62 yaşındaki bir kadın doktor olduğu belirtildi.

Doktorun 22 Şubat’tan sonra İngiltere ve İspanya’da tıp kongrelerine katıldığı ve ardından virüs belirtileriyle kendisinin Askeri Tıp Akademisi’ne başvurduğu anlaşıldı.

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Bir Türk karantinada

Bu arada Yunanistan üzerinden Bulgaristan’a yasadışı yollardan giren bir Türk vatandaşı Svilengrad kenti yakınlarındaki bir köyde polis tarafından yakalandı.

Türk vatandaşı, corona virüsü şüphesiyle Haskova’ya götürülürek karantinaya alındı. Kişiye virüs testi yapıldığı ve sonuçların beklendiği açıklandı.

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