Bulgaristan, ‘Türkiye seçimlere müdahale etmesin’ diye önlem alıyor

Bulgaristan Başbakan Vekili Ognyan Gerdjikov, seçimlere Türkiye’nin müdahalesini engellemek amacıyla adım atılacağını açıkladı.

Bulgaristan, ülkedeki seçimlere müdahale edildiği gerekçesiyle Ankara büyükelçisini geri çekmişti.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun Bulgaristan’daki Türkiye kökenlileri DOST partisine oy vermeye çağırmasına tepki olarak, 7 Mart’ta Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’na çağırılmıştı.

Gökçe’nin DOST partisinin seçim kampanyası için çektiği bir videoda yer alması da tepkilere sebep olmuştu.

Seçimler 26 Mart’ta yapılacak.

’26 yıldır seçimlere müdahale ediyorlar’

Konuyla ilgili açıklama yapan Gerdjikov, “Türk devletinden destek alan bir siyasi partiyle ilgili bazı gerginliklerin yaşandığı doğru ama bunun peşinin gelmemesi için önlem alıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’yle gerilimi düşürmek istediğini belirten başbakan vekili, Türkiye’nin 26 sene önce komünizmin çöküşünden bu yana Bulgaristan’daki seçimlere nüfuz etmeyi çalıştığını dile getirerek, “Şimdi de farklı olan bir şey yok” dedi.

‘Bulgar milliyetçileri, Türklerin oy kullanmasıın engelleyebilir’

Yaşananları yorumlayan Avrupa Konseyi dış ilişkiler analisti Vessela Çerneva, Türkiye’nin Hollanda’yla olduğu gibi Bulgaristan’la da gerginlik yaratmasından endişeli olduğunu belirterek, “Sorun şu ki, eğer Türkiye ısrarcı olursa, Bulgar milliyetçileri Türklerin ülkelerine gidip (referandumda) oy kullanmalarını engellemeye çalışabilir. Bu da skandal yaratır” dedi.