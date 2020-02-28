Bulgaristan, Türkiye sınırında güvenliğini artırdı

Bulgaristan, Türkiye’de bulunan mültecilerin hareketlenmesi üzerine sınır güvenliğini sıkılaştırdı.

Fotoğraf: DHA

Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK’ya yapılan hava saldırısı sonucu 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Türkiye’nin sığınmacı ve göçmenlerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa’ya geçişlerini durdurmama kararı aldığı bildirilmişti. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, “Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz” demişti. Bunun üzerine İzmir, Çanakkale ve İstanbul’da birçok sığınmacı ve göçmenin sahillere ve Trakya’ya yöneldiği yönünde haberler gelmeye başlamıştı.

Reklam

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, kabine toplantısında“Çok sayıda kişi olduğuna dair verilerimiz var… Sınırda maksimum kontrolü sıkılaştırıyoruz” dedi.

Son olarak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı’ya hareketinin İdlib’deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirmişti.