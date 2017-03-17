Bulgaristan, Ankara büyükelçisini geri çekti: ‘Seçimlere Türkiye müdahale ediyor’

Bulgaristan, ülkedeki seçimlere müdahale edildiği gerekçesiyle Ankara büyükelçisini geri çekti.

Sofia Globe’da yer alan habere göre Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Büyükelçisi Nadezhda Neynsky’yi konuyla ilgili görüşmek amacıyla geri çağırdığını duyurdu.

Geri çağırmanın gerekçesi olarak bakanlıktan açıklama yapılmazken, bunda 26 Mart’ta Bulgaristan’da gerçekleşecek seçimlere Türkiye’nin müdahale etmesinin etkili olduğu belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun Bulgaristan’daki Türkiye kökenlileri DOST partisine oy vermeye çağırmasına tepki olarak Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe, 7 Mart’ta Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’na çağırılmıştı.

Gökçe’nin DOST partisinin seçim kampanyası için çektiği bir videoda yer alması da tepkilere sebep olmuştu.