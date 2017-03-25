Bulgar medyası: AKP’li vekil Babuşçu’ya ülkeye giriş yasağı konuldu

AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu’nun Bulgaristan’a girişinin yasaklandığı iddia edildi.

Bulgaristan’ın Türkiye’yi, ülkedeki DOST partisine oy vermeleri için Türkiye kökenlileri yönlendirmekle suçlamasının ardından iki ülke ilişkileri gerilmişti.

Bulgar Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS), geçen hafta ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü İbrahim Tarancı’yı Şumnu kentinde gözaltına alıp sınırdışı etmiş, beş yıl ülkeye giriş yasağı koymuştu.

Adı açıklanmayan iki kişinin de aynı gerekçeyle ‘istenmeyen yabancılar’ listesine eklendiği bildirilmişti.

DHA’nın haberine göre Bulgar medyası, listeye eklenen isimlerin Babuşçu ve din ataşesi Ulvi Ata olduğunu yazdı.

Haber sitesi ’24rodopi’, Babuşçu’nun DOST partisinin seçim etkinliğine katıldığını bildirdi. Babuşçu ve Ata’nn ülkeye girişleri yasaklandı.

Bulgar hükümeti, dün adını açıklamadığı iki Türk’e de giriş yasağı koydu.

Bulgaristan’la seçim gerilimi

Bulgaristan, ülkedeki seçimlere müdahale edildiği gerekçesiyle Ankara büyükelçisini geri çekmişti.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun Bulgaristan’daki Türkiye kökenlileri DOST partisine oy vermeye yönlendirmesine tepki olarak, 7 Mart’ta Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’na çağırılmıştı.

Gökçe’nin DOST partisinin seçim kampanyası için çektiği bir videoda yer alması da tepkilere sebep olmuştu.

Bulgaristan Başbakan Vekili Ognyan Gerdjikov, seçimlere Türkiye’nin müdahalesini engellemek amacıyla adım atılacağını açıklamıştı.

Son olarak da, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Türkiye kökenlilere baskı yapıldığını öne süren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Bulgaristan demokrasi dersi almaz; özellikle hukukun üstünlüğüne saygı göstermeyen ülkelerden” diye yanıt vermişti.

Bulgaristan’daki milliyetçiler Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşların ülkeye girişini engellemek için dün sınırda barikat kurmuştu. Seçimler yarın.