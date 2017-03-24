Bulgar liderden Erdoğan’a imalı yanıt

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, pazar günü yapılacak seçimler öncesinde Türkiye kökenlilere baskı yapıldığını öne süren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Bulgaristan demokrasi dersi almaz; özellikle hukukun üstünlüğüne saygı göstermeyen ülkelerden.”

Bulgaristan Başbakan Vekili Ognyan Gerdjikov, seçimlere Türkiye’nin müdahalesini engellemek amacıyla adım atılacağını açıklamıştı.

Erdoğan ‘Ak Saray’da dün yaptığı konuşmada, Bulgaristan’daki Türkiye kökenlilere baskı yapıldığını ve bunun Avrupa Birliği müktesebatına aykırı olduğunu söylemişti: “Bir taraftan demokrasi diyeceksin, diğer taraftan oradaki Türklere ciddi manada baskı yapacaksın. Bu olacak iş değil.”

Ülkesindeki seçimlerin sorunsuz geçeceğinden emin olduğunu söyleyen Radev, “Bulgaristan demokrasi dersi vermez ama demokrasi dersi de almaz; özellikle hukukun üstünlüğüne saygı göstermeyen ülkelerden. Bulgaristan başkalarının hissiyatına değil, kendi yasalarına riayet eden bir Avrupa ülkesidir” dedi.

Ne olmuştu?

Bulgaristan, ülkedeki seçimlere müdahale edildiği gerekçesiyle Ankara büyükelçisini geri çekmişti.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun Bulgaristan’daki Türkiye kökenlileri DOST partisine oy vermeye çağırmasına tepki olarak, 7 Mart’ta Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’na çağırılmıştı.

Gökçe’nin DOST partisinin seçim kampanyası için çektiği bir videoda yer alması da tepkilere sebep olmuştu.

Bulgaristan Başbakan Vekili Ognyan Gerdjikov, seçimlere Türkiye’nin müdahalesini engellemek amacıyla adım atılacağını açıklamıştı.

Seçimler 26 Mart’ta yapılacak.