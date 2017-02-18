Bülent Uygun’un ‘yabancı futbolcu’ tepkisi ‘eleştiri’nin ötesine geçti: İstiklal Marşı okuyacak adam kalmadı

Süper Lig’de yabancı futbolcu sınırlamasının kaldırılmasını eleştiren Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, yabancı düşmanlığına varan ifadeler kullandı.

‘Ülke yabancı çöplüğü oldu’

Takımının Başakşehir’le 0-0 berabere kaldığı maçın ardından yaptığı açıklamada konuyu gündeme getiren Uygun, şunları söyledi: “Sahada eğer Başakşehir’in futbolcuları kadar Türk futbolcusu olmazsa, İstiklal Marşı’nı bile söylemenin anlamı kalmamıştır. 20 milyon gence sahip olan bu ülkenin gençlerine değer vermeyeceksek kimlere değer vereceğiz? Yabancı çöplüğüne dönüyoruz. Soyunma odasında İngilizce konuşmak zorunda kalıyoruz. Yabancı çöplüğü oldu ülke. İstiklal Marşı okuyacak adam kalmadı.Eserinizle gurur duyun. Türk futbolunu bitiriyoruz.”