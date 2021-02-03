Bülent Usta: Nasıl bir bilim insanı, böylesi bir karşı çıkışa rağmen illa da rektör olacağım diye tutturur

Nasıl bir bilim insanı, böylesi bir öğrenci ve öğretim üyesi muhalefetine ve karşı çıkışına rağmen, illa da rektör olacağım diye tutturur ki? Üniversiteleri üniversite yapan gelenekleridir ve bu geleneğe uymayan, hatta bu geleneği yıkmaya yönelik bir dayatmayı zorla kabul ettirmeye çalışmak, o üniversiteye ağır zararlar verecek bir girişimdir. Bütün bunların dışında, pandeminin ve kışın ortasında bütün bir devletin ve medyanın öğrencileri ezmek için harekete geçmesi, nasıl kabul edilebilir? Sanırım kamplaşmayı her yerden körüklemenin yolları deneniyor, kamplaşma en çok iktidarlara yarar çünkü…

Bülent Usta’nın yazısı