Bülent Usta: Koronayla birlikte her tür kıyamet sevicilikte artış var

Koronayla birlikte her tür kıyamet sevicilikte ve üretilen kıyamet teorisinde bir artış var, çünkü filmlerde gördüğümüz post apokaliptik sahnelerle kuşatılmış bir halde yaşıyoruz, özellikle sokağa çıkma yasağı da devreye girdiğinde…

Kıyamet seviciler ile yaklaşan sona dair uyarı yapanların benzer şeyler söyleseler de bulundukları noktalar, birbirlerine zıt. Kıyamet seviciler, milenyuma girerken bazı dini grupların toplu intiharlarında görüldüğü gibi teslim olmayı, diğer grup ise mücadele etmeyi öne çıkarıyor. Ama, bu iki yaklaşımın da ötesinde, bir karaduygululuğun, yani melankoli halinin düşünen herkesi içine aldığı da bir gerçek.

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Kıyamet düşüncesiyle melankoli arasındaki bağ öylesine güçlü ki… Belki başka bir yazının konusu olur. Lars von Trier, konusu kıyamet olan filminin adını boşuna ‘Melancholia’ koymadı. Gezegen olarak Dünya’nın sonu şimdilik gelmese de, üretim ilişkileri ve kültürel değerleriyle bildiğimiz dünyanın sonuna yaklaşıldığına dair çok işaret var.

Bülent Usta’nın yazısı