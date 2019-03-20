Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bülent Usta: Akılsız akıl

Savunma mekanizmalarından en çok kullanılan akılcılaştırma olsa gerek.

Seçimler yaklaşırken iktidar, neredeyse bütün psikolojik savunma mekanizmalarını devreye sokuyor, ama akılcılaştırmayı, yani gerçekliği kurgulanan ve yeniden yapılandırılabilen bir şey olarak görmeyi, daha çok tercih ettikleri ortada.

Reklam

Yaşanan ekonomik krizi bile öyle bir açıdan değerlendiriyorlar ki, sanki yokmuş gibi oluyor. Ama gerçeklik, zaten biraz da öyle bir şey değil mi, nereden bakıldığına göre değişen? Ya da öyle mi gerçekten, gerçeklik değişir mi?

Bülent Usta’nın yazısı

SON HABERLER

HDP’nin Balıkesir adayına gözaltı

Balıkesir başsavcılığı tarafından ‘sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan HDP’nin Balıkesir büyükşehir belediye eş başkan adayı Yurdanur Güven ile yedi HDP’li gözaltına alındı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...