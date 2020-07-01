Bülent Timurlenk: ‘Yarıştaki’ G.Saray ile ‘kötü sezon geçiren’ F.Bahçe arasındaki fark Kadıköy’deki derbi

G.SARAY iki sezon önce ligin ikinci yarısında Kadıköy’de berabere kalmış Trabzon, Beşiktaş ve Başakşehir’i evinde taraftar desteği ile devirip şampiyon olmuştu. Geçen sezonun da şifresi buydu ve benzer fikstürden Galatasaray yine 10 puan çıkardı. İki sezon önce iç saha maçlarında fire vermeyen ama geçen sezon evinde sürpriz puanlar kaybedip iki şampiyonluğunda da lig içinde uzun bir zaman deplasman problemini çözemeyen Terim’in takımı, bu sezon iki ezberden birini bozmalıydı. Geriden gelmeyi bırakacak ve ligi forse edecek, ya deplasman problemini çözecek ya da yarıştaki bu rakiplerine yine puan vermeyecekti. Bir devam filminin üçüncüsü böyle eksik kaldı. İçerde yine sürpriz puan kayıpları vardı; Konya, Ankaragücü gibi… Ama bu kez Başakşehir, 44 maçlık yenilmezlik serisine son verdi Türk Telekom’da ve pandemi öncesinde Beşiktaş beraberliği… Farklı olan ise Galatasaray’ın 20 yıl sonra Kadıköy’de kazanmış olması. Bugün ‘yarıştaki G.Saray’ ile ‘kötü sezon geçiren F.Bahçe’ arasındaki puan farkı altı. O ne derseniz; bu da zaten Kadıköy’deki 6 puan değerindeki derbiydi.
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