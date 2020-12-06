Bülent Timurlenk: Terim, son üç haftada farklı bir oyun öğretti takımına

Virüs testi pozitif çıkanlar, karantinaya girip güçsüz düşenler ve sakatlar… Bu yüzden bu sezon teknik adamlar için ideal 11 yok, kazanmak için geliştirilmesi gereken ideal oyun var. Galatasaray sezonun ilk iki haftasında başka bir 11 ile 6 puanı getiren ideal oyununu bulmuştu. Terim, son 3 haftada Belhanda, Arda, Falcao olmayınca farklı bir oyun öğretti takımına.

Terim, Kayseri maçında erken 3 oyuncu değişikliği yaptığında kalesinde gol gören takımına dün isabetli anlarda pansumanlar yaptı ve tabelayı da genç Kerem bağladı. Gelecek hafta bay olan G.Saray’da sakatlar da karantinadan dönenler çalışma fırsatı bulacak. Sonrası bir haftada 3 maç…

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Bülent Timurlenk’in yazısı