Bülent Timurlenk: Terim, ‘Artık top rakipteyken de tehlikeli bir takımız’ sözünü sahaya yansıtabilirdi

Feghouli ve Arda olmadığında G.Saray’ın bir oyun lideri yok. Bu oyuncular hücumdaki verimlilikten daha çok pas geometrisini hazırlayan, adeta saha içinde hücum planı çizen karakterler. Onların yokluğunda Babel her seferinde kendine oynayan bir futbolcu. Buna Belhanda ve Onyekuru’nun da laubali oyununu eklerseniz tabeladaki skorun çok da abartılı olmadığı konusunda mutabık kalabiliriz. Terim, Taylan’ı dinlendirip Kerem Aktürkoğlu ile başlayıp, Başakşehir maçının ardından söylediği üzere “Artık top rakipteyken de tehlikeli bir takımız” sözünü sahaya yansıtabilirdi.
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