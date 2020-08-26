Bülent Timurlenk: PAOK’un iki maçını izlemeden görüş veren Türk spor medyası da kaybetti

Ne Beşiktaş yönetimine ne de Sergen Yalçın’ın sahaya sürdüğü 11’e bir itirazım var. İtirazım, bu sayfaların da içinde olduğu ama konuya dahil olmadığı Türk spor medyasına… PAOK’un iki maçını izlemeden “PAOK kazanır” diye görüş veren, bir yabancı futbolcunun ardından Beşiktaş’a methiye düzenlerin iki tane PAOK maçı bile izlemediğini hepimiz biliyoruz. Burada kaybeden sadece Beşiktaş değil. Bilmediğini bilmiş gibi yapan Türk spor medyası da aynı zamanda.

Bülent Timurlenk’in yazısı