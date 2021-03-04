Bülent Timurlenk: Ligin lideri set oynamayı beceremedi

Ligin lideri Başkent’te set oynamayı beceremedi. Birbirlerine yakın oynamayan, üçgen kuramayan futbolcular yüzünden Ankaragücü ikili sıkıştırmalarla Galatasaray’ın alevini çabuk söndürdü ve devreye önde gitti.

Sorun merkezdeyken, Galatasaray’ın iki kanadı iş yapmazken Feghouli oyuna girebilir, Belhanda da sırasını beklerdi. Dün Galatasaray 1-0 gerideyken ve sahada 11’e 11 iken yaptığı değişikliklerde bu maçı çevirebilecek diziliş ve oyun ezberine sahip değildi. Lobjanidze’nin golü ve Mohamed’in kırmızı kartıyla kalan dakikalar için “acaba”yı ortadan kaldırdılar.

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Bülent Timurlenk’in yazısı