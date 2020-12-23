Bülent Timurlenk: Kazanmak için her seferinde üç gol atmak zorundaymış gibi bir Galatasaray

Taylan, Selçuk İnan’ı hatırlatan asisti yaptığında dakika 62 idi ve 2-1 önde olan Galatasaray, 17 dakikadır baskı yiyor, Göztepe her an beraberliği bulacak futbolu oynuyordu. Geldiği günden bugüne 22 gol, 21 assitle tabelaya en çok katkı veren isim olan Feghouli, usta işi golü attığında akıllara elbette ki Hatay maçı geldi. O gün de Galatasaray 1-0 önde ve rakipten baskı yerken ikinci golü bulmuş ve tabelanın fişini çekmişti. Çekemediğinde olan zaten Kayseri beraberliğiydi…

G.Saray’da Feghouli vazgeçilmez. Arda ve Belhanda çok çalıştı. Taylan fişi çeken yardımcı aktördü. Cumartesi günü Trabzon’da Terim’in iki bekinin Nwakaeme ve Ekuban karşısındaki performansı iki takımdan birinin 2021’e daha mutlu girmesini sağlayacak… Kazanmak için her seferinde 3 gol atmak zorundaymış gibi bir G.Saray ve “yemezsem bir atar kazanırım” ile kimlik değiştiren Trabzonspor…

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Bülent Timurlenk’in yazısı