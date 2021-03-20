Bülent Timurlenk: Galatasaray’ın şampiyonluktan bahsetmesi mümkün değil

Ligin ilk yarısında kalesinde Muslera yokken en az gol yiyen takım olmayı başaran Galatasaray’ın dün kendi evinde Rizespor’dan 4 gol yemiş olması dizilişinde, taktiğinde iflasının belgesidir. Kağıt üzerinde Galatasaray bu maçı kazanacak, derbideki sonucu bekleyecekti. Dün akşamki mağlubiyetten sonra futboldan o kadar soğumuşlardır ki, futbolcusu da taraftarı da sanıyorum Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgilenmeyecekler bile… Ankaragücü, Sivas ve Rize maçlarında kaybedilen 8 puan sonrasında Galatasaray’ın şampiyonluktan bahsetmesi mümkün değil.

Bülent Timurlenk’in yazısı