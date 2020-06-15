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Yaramazlara biraz batar!

Bülent Timurlenk: Galatasaray iki rakibinden birine mutlu sonu yaşatacak gibi görünüyor

Uruguaylı kaleci G.Saray için sadece büyük bir kaleci, kupalar kazandıran, kurtarışlar yapan bir tecrübe ve de bir kaptan değil, çok daha fazlası… O ambulansa bindiğinde matematiksel olarak devam etse de G.Saray’ın şampiyonluk yarışı için kimyası bozuldu. 3 ay aranın ardından İtalyan kondisyonerin ülkesinden dönememiş olması da sarı kırmızılı takımı etkilemiş.

Zirvenin 6 puan gerisine düşen, kalecisi ve iki as stoperi olmayan G.Saray’ın Başakşehir ve Trabzon maçlarından alacağı sonuçlar iki rakibinden birine mutlu sonu yaşatacak gibi görünüyor.

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Bülent Timurlenk’in yazısı

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