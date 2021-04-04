Bülent Timurlenk: G.Saray’ın kimyası, fiziği, psikolojisi, felsefesi sıfır

G.Saray’ın kimyası sıfır… Fiziği sıfır… Psikolojisi sıfır… Felsefesi de sıfır. Ligin ilk yarısında Fernando Muslera’sız kalesinde 18 maçta 16 gol gören takım, son iki maçta 7 topu filelerinden çıkardı. Elde bu kadar sıfır varken tarihinizin 10 olması kalan haftalarda şampiyonluk matematiğinden geçer not alacağınız manasına gelmiyor. Sarıkırmızılı takımın bundan sonraki yarışı sanıyorum Fenerbahçe ile ikincilik için olacak.

Bülent Timurlenk’in yazısı