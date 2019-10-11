Bülent Timurlenk: Arnavutluk, İstanbul’a ‘çıkmayan candan umut kesilmez’ havası ile geliyor

Arnavutluk, İzlanda’yı mağlup edip, İstanbul’a ‘Çıkmayan candan umut kesilmez’ havası ile geliyor. Bu takım Fransa karşısında kalesinde 4 gol görürken dizilişi 5-3-2 idi. İtalyan teknik adam Edoardo Reja 73 yaşında ve en büyük başarısı Lazio’yu çalıştırmış olması. Çift santrforlu oyundan vazgeçmez, İzlanda’yı 4-2 yendikleri karşılaşmadaki 4-3-1-2 dizilişi yerine Paris’te olduğu gibi 5-3-2 formasyonu ile sahaya çıkmasını bekliyorum. İsviçre Milli Takımı’na kaptırdıkları oyuncuları ellerinde tutabilseler çok daha iddialı bir milli takım olabilirlerdi. Karşımızda İtalya Serie A’da ligi 12-16. sırada bitirebilecek kalibrede bir takım var. Bu benzetmeyi neden yapıyorum? Çünkü kaleci Strakosha (Lazio), Hysaj (Napoli, sakat), Dijimsiti (Atalanta), Dermaku (Parma) ve Memushaj (Pescara) İtalya’da forma giyiyor. Futbol karakteristikleri aslında geçmişte de İtalyan teknik adamlarla çalıştıklarından dolayı özellikle savunma organizasyonlarında net bir Çizme imitasyonu. Ancak orta sahada bizim milli takım kadar kaliteli ayaklara sahip değiller.
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