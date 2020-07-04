Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bülent Timurlenk: 17 yaşındaki santrforun bile şans bulabileceği bir büyük maç

Sezon bitmeden kiralık oyuncunun kulübüne dönmesi büyük saçmalık. FIFA, UEFA iki satır açıklamayla sorunu çözebilirdi. Mevsimlik pamuk işçisi bile Çukurova’da hasadı kaldırmadan dönmez evine. Nagatomo’nun veda yemeğindeki fotoğraf karesi G.Saray’ın durumunu özetliyor. Japon oyuncunun sol tarafında üç sakat Muslera, Falcao, Andone; sağ tarafında sakatlıktan dönmüş Marcao, cezası bitmiş Mariano ve Saracchi. Rakibin silahı Sörloth iken Marcao’nun dönüşünde Terim’in Donk’u orta sahaya çekeceğini sanmıyorum. Bu bölgeyi Seri ile tamamlayacak isimler Ömer ve Taylan olur. 17 yaşındaki santrfor Erencan’ın bile şans bulabileceği bir büyük maç. Geçen hafta 20+ hücum geliştiren G.Saray, tabelayı bir kez değiştirebildi. Trabzon’un zaafı kalesini gole kapatamaması ancak ideal 11 ile çok gol atan bir takım… G.Saray bu maçı kaybederse Beşiktaş’a geçilebilir. Bıçak sırtındalar.

Bülent Timurlenk’in yazısı

Reklam

SON HABERLER

Fırıncılar federasyonu: Ekmeğe zam yok

İstanbul Fırıncılar Odası’nın ekmeğe 50 kuruş zam talebine karşın, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmeğe zam yapılmayacağını söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...