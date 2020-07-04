Bülent Timurlenk: 17 yaşındaki santrforun bile şans bulabileceği bir büyük maç

Sezon bitmeden kiralık oyuncunun kulübüne dönmesi büyük saçmalık. FIFA, UEFA iki satır açıklamayla sorunu çözebilirdi. Mevsimlik pamuk işçisi bile Çukurova’da hasadı kaldırmadan dönmez evine. Nagatomo’nun veda yemeğindeki fotoğraf karesi G.Saray’ın durumunu özetliyor. Japon oyuncunun sol tarafında üç sakat Muslera, Falcao, Andone; sağ tarafında sakatlıktan dönmüş Marcao, cezası bitmiş Mariano ve Saracchi. Rakibin silahı Sörloth iken Marcao’nun dönüşünde Terim’in Donk’u orta sahaya çekeceğini sanmıyorum. Bu bölgeyi Seri ile tamamlayacak isimler Ömer ve Taylan olur. 17 yaşındaki santrfor Erencan’ın bile şans bulabileceği bir büyük maç. Geçen hafta 20+ hücum geliştiren G.Saray, tabelayı bir kez değiştirebildi. Trabzon’un zaafı kalesini gole kapatamaması ancak ideal 11 ile çok gol atan bir takım… G.Saray bu maçı kaybederse Beşiktaş’a geçilebilir. Bıçak sırtındalar.
SON HABERLER
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Havai fişek fabrikasında patlama: Dört kişi hayatını kaybetti, 114 yaralı var
Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada dört kişi hayatını kaybetti, 114 kişi yaralandı.
Küresel araştırma: Virüs daha kolay bulaşmasını sağlayan mutasyon geçirdi
‘Corona’ üzerine yapılan küresel ölçekte bir araştırma virüsün yeni bir formunun insanları etkilemeye başladığını gösterdi. Virüs geçirdiği bu mutasyonla daha hızlı ve kolay bulaşıyor, ancak daha ağır hastalığa neden olduğuna dair bir kanıt yok.
Feyzioğlu’ndan Meclis’e alınmayan baro başkanlarına: Aracılık edelim, konuşun
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, kamuoyunda ‘çoklu baro’ olarak bilinen teklifin Adalet Komisyonu’ndaki görüşmelerine alınmayan baro başkanlarına çağrı yaparak, “Bugün yine aracılık edelim, lütfen gidin ve konuşun” dedi.
Fırıncılar federasyonu: Ekmeğe zam yok
İstanbul Fırıncılar Odası’nın ekmeğe 50 kuruş zam talebine karşın, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmeğe zam yapılmayacağını söyledi.