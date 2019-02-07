Bülent Şık’ın davası başladı: Sonuçları halka sorumluluk gereği açıkladım

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanmayan çevre kirliliği araştırmasını duyurduğu için 12 yıla kadar hapsi istenen akademisyen Bülent Şık’ın yargılanması başladı. Duruşma mayıs ayına ertelendi.

Fotoğraf: Twitter

Araştırma, toplam 8 milyon insanın yaşadığı Kocaeli, Ergene Çayı havzasında yer alan Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Antalya’daki çevre kirliliğinin gıdalarda ve suda kanserojen etkiler yarattığını ortaya koyuyor.

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KHK ile görev yaptığı üniversiteden ihraç edildiğini belirten Bülent Şık, suçlamalara ilişkin savunma yaptı.

‘Raporları temin etmedim, zaten görevim gereği bende vardı’

‘Göreve ilişkin sırın açıklanması‘, ‘yasaklanan bilgileri temin etme‘ ve ‘yasaklanan bilgileri açıklama‘ suçlamalarının yöneltildiği Şık, zaten projede yer aldığı için raporların kendisinde mevcut olduğunu söyledi.

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Şık, “Bu nedenle ‘temin ettiğim’ yönündeki suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

‘Bakanlık halk sağlığına ilişkin araştırmayı açıklamadı’

2011 ile 2016 yılları arasında yapılan araştırmanın amacının halk sağlığını etkileyen faktörlerin tespitine yönelik olduğunu belirten Şık, “Sağlık Bakanlığı, üç sene boyunca bu olumsuz durumlarla ilgili bir rapor hazırlamadı. Halka da bu konuda herhangi bir ara rapor sunulmadı” diye konuştu.

‘Halka sorumluluğum gereği sonuçları açıkladım’



Araştırmanın ‘vahim‘ sonuçlar içerdiğini belirten Şık, bakanlığın gereken önlemleri almayarak insan hayatını ve doğadaki canlıları tehlikeye attığını belirtti.

Şık, “Ben de bir bilim adamı olarak ve projede yer alan biri olarak halka sorumluluğum gereği araştırmanın sonuçlarını açıkladım” dedi.

Mahkeme, Sağlık Bakanlığı’na araştırmanın açıklanmasının yasaklanmasına dair bir kararın olup olmadığının sorulmasına karar vererek duruşmayı mayıs ayına erteledi.







