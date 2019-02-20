Bülent Orakoğlu: Soçi’de varılan uzlaşı neden gizli tutuluyor?

Soçi Zirvesi’nde Astana sürecinin 4’üncü toplantısı yapıldı. Bu süreç bütün zorluklarına rağmen sahada büyük ölçüde çatışmayı durduran Türkiye, Rusya ve İran arasındaki işbirliği ve uzlaşmalara işaret ediyor.

Soçi Zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart seçimleri nedeniyle Isparta mitinginde yaptığı konuşmada “Şimdi yeni bir hamlenin arifesindeyiz. Güney sınırımızın tamamını terörden arındıracak güvenli bölgeler tesis edeceğiz. Operasyonla ilgili planlarımızı belirledik” açıklaması Münbiç ve Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonlar başlıyor mu sorusuna neden oldu? Dikkatlerimiz bir anda, Soçi Zirvesi’nde Suriye’de acil çözüm bekleyen bazı konularda varılan, uzlaşılmış ancak kamuoyundan gizli tutulduğu iddia edilen Uluslararası Multimedya Basın Merkezi’ndeki “Rusya, İran ve Türkiye liderleri Soçi’de hangi karara vardı?” başlıklı toplantıya çevrildi.

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Bülent Orakoğlu’nun yazısı