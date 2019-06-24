Bülent Orakoğlu: Öcalan’ın mektubu kamuoyuna neden geç açıklandı?

Pentagon’un kontrolünde olan Kandil ve HDP 18 Haziran’da Öcalan tarafından avukatlarına verilen ve 23 Haziran seçimlerinde dengeleri değiştirmesi kuvvetle muhtemel mektubu kamuoyu ile paylaşmayarak Öcalan’a karşı gelmişlerdi.

Teröristbaşı, HDP’nin Amerika tarafından istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla bu mektupta tarafsızlık çağrısı yapmıştı.

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Öcalan’ın Asrın Avukatları Bürosu ve HDP yönetimi 23 Haziran seçimlerini etkilemesi kuvvetle muhtemel bu mektubu Öcalan’ın talimatlarını gözardı ederek saklamışlardı. Bu nedenle mektup kamuoyuna geç açıklandı.

Bülent Orakoğlu’nun yazısı