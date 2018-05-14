Bülent Orakoğlu: Adil Öksüz’ü MİT’in paketleyip getirmesi kuvvetle muhtemel

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MİT’in kanun hükmündeki kararname ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması, Batılı ülke gizli servisleriyle boy ölçüşecek şekilde lojistik ve örtülü bütçelerle desteklenmesi, iç ve dış tehdidlere karşı devrim niteliğindeki kanun tüzük ve talimatlarla donatılarak hukuki alt yapısının güçlendirilmesi ve bu anlamda dış operasyon yetkisi ve desteği sağlanması sayesinde MİT 19 ülkede 83 FETÖ firarisini derdest ederek Türkiye’ye getirmiş yargıya teslim etmişti. Bu durum Türkiye’de haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen FETÖ elebaşı Gülen başta olmak üzere 10 binlerce FETÖ firarisini aşırı rahatsız etmiş, kendilerine de operasyon yapılacağı korkusu içinde yaşamaya başlamışlardı. FETÖ elebaşı Gülen’in MİT’ korkusuyla Pensilvanya’da her gün değişik oda ve bölümlerde kaldığı röportajlara konu olmuştu. Üstelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta içinde grup toplantısında Adil Öksüz ile ilgili açıklamaları her halde firari FETÖ’cüleri daha da tedirgin etmişti. ’’Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını, bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz. Bu şahsın izini sürüyoruz. Takipteyiz. Bazı bağlantılar kurulmuş vaziyette; hangi ülkede olduğunu söylemem uygun olmaz. Temennim odur ki aldığımız istihbarat doğru çıkarsa onunla ilgili (Adil Öksüz) adımı da attığımız gibi gerçekleştireceğiz.‘’

Anlaşılan, 15 Temmuz Kalkışmasının planlayıcısı ve uygulayıcısı Adil Öksüz’ü MİT’in paketleyip Türkiye’ye getirmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Darısı başta FETÖ elebaşı Gülen olmak üzere diğer hainlerin başına!

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Adil Öksüz veya diğer FETÖ’cülerin yakalanmasından endişe edenler için söyleyebileceğimiz tek şey ‘Korkunun ecele faydası yok.’

Bülent Orakoğlu’nun yazısı

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