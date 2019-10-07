Bülent Orakoğlu: Adil Öksüz diğer mahrem imamlar tarafından korunuyor olabilir

15 Temmuz kanlı kalkışmasının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine 16 Temmuz sabahı darbe merkezi ‘Akıncılar Üssü’nden’ kaçarken yakalanan darbenin kara kutusu Adil Öksüz üç yılı aşkın bir süreden bu yana güvenlik ve istihbarat birimlerimizin bütün çabalarına rağmen yakalanamadı.

Bu durum güvenlik birimlerimizin başarısızlığından çok Adil Öksüz’ün FETÖ ve arkasındaki azmettirici güç CIA tarafından infaz edilmiş olabileceği ihtimalini ortaya koyuyor.

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Diğer bir varsayım ise Adil Öksüz’ün hala sağ olduğu Öksüz’ün mahrem İmamlar içinde bir numara olma nedeniyle diğer mahrem imamlar tarafından koruma altına alınmış olma ihtimalidir.

Bülent Orakoğlu’nun yazısı