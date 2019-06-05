Bülent Orakoğlu: ABD, S-400’lere ‘hayalet uçaklar’ nedeniyle mi karşı?

Söz konusu karar, iki lider arasında çarşamba günü gerçekleştirilen telefon görüşmesi esnasında alınmıştı. CNN’in Ulusal Güvenlik Muhabiri Ryan Browne’nin ulaştığı Pentagon açıklamasına göre, ABD’li yetkililer Türkiye’nin önerdiği S-400 ortak çalışma grubu kurulması teklifini reddetti.

ABD dünyanın her ülkesinin hava sahasında gizli jetleriyle radara yakalanmayan hayalet uçaklarla uçabiliyor. Dolayısıyla Türk hava sahasında da başta Akdeniz olmak üzere radara görünmeden uçabiliyor. S-400’lerin en önemli özelliği ise görünmez olarak nitelendirilen hayalet uçakları tespit edebilmesi.

Reklam

Bülent Orakoğlu’nun yazısı