Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bülent Orakoğlu: ABD, İran’ın Ortadoğu’daki elini-ayağını kesti

Süleymani’yi etkisiz hale getirerek İran’ın Irak’taki, hatta bütün Ortadoğu’daki elini-ayağını kesmiş oldu. Trump’un bu faliyetleri şüphesiz Müesses nizamdan bağımsız olamaz. Bu durumun şimdiye kadarki bütün ilişki biçimini kökten değiştiren yeni bir düzene zorlayan sonuçları olacağı kesin. Şimdilik İran-ABD geriliminden sağduyu hakim olduğu için İran’da Trump’ta kazanmış görünüyor

Bülent Orakoğlu’nun yazısı

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SON HABERLER

İmamoğlu: İnşallah deprem tehdidini tümüyle ortadan kaldırırız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 16.37’de Silivri açıklarında, yerin 17 kilometre derinliğinde meydana gelen ve paniğe neden olan 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili AKOM’da yaptığı açıklamada, deprem tehdidi konusunda bütün kurumlar tarafından adım atılması gerektiğine işaret etti. İmamoğlu, son depremde herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını da açıkladı.

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