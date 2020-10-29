Bülent Falakoğlu: Merkez Bankası başkanı dün aslında havlu attı

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal dün aslında havlu attı: Döviz kurlarıyla ilgili hedefimiz yok, Türk lirası aşırı değersiz bir noktada!

Eşeğinden düşen Nasrettin Hoca’nın, “Ben zaten inecektim” demesi gibi… Merkez Bankasının 100 milyar doları kurlar sabit kalsın diye harcandı, başarılamayıp merkezde para bitince de “Bizim için kurun bir önemi yok” denmeye başlandı.

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Ama ülke için bir önemi var. Aynı merkez enflasyon tahmini yükseltti mesela. Kur artışının enflasyon artışı, emekçi vatandaşın gelirinin erimesi demek olduğunu hatırlatmış oldu.

Şöyle bitirelim: Eşekten düşmenin bedeli ağır.

Bülent Falakoğlu’nun yazısı