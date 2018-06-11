Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bülent Falakaoğlu: Zemin bozuk; iklim kötü; ortam, siyaset için pek de uygun değil

 

Bütün şartların futbol için iyi olduğunu anlatmak için sunucuların özetidir: Zemin mükemmel! Hava güzel! Ortam futbol oynamaya son derece müsait!

Futbol sunucularından esinlenerek, iktidar açısından durumu özetleyelim.

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Zemin: Bozuk.

İklim: Kötü.

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Ortam: Siyaset için pek de uygun değil!

Şöyle ki… Hükümetin ‘başarı’ hikayesini üzerine inşa ettiği ekonomi, kur ve faiz ‘şoku’ yedi. Başarı hikayesinin kalkanı ‘istikrar’ ise tılsımını yitirdi. Zira ekonomik, siyasi ve toplumsal kriz alametleri saymakla bitmez durumda.

Önceki yazılarda vurgulamıştık: Düşük kur ve faize dayalı program tıkandı. Yani… İktidarın üzerinde yükseldiği zemin (ekonomik ‘başarı’ + ‘istikrar’) ve refah hissi veren iklim (program) bozuldu.

Zemin ve iklimin bozulması zincirleme her alanı etkiliyor. Kaçınılmaz olarak iktidarın siyasetini de…

Bülent Falakaoğlu’nun yazısı


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