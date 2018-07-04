Bülent Falakaoğlu: Sadece ekmek yemeye kalksan onda da fiyat artışı yüzde 12

Son dönem patates ve soğan fiyatlarındaki yüksek artış büyük tartışma konusu olmuştu. Dün açıklanan enflasyon rakamları ile gördük ki… Mesele sadece patates ve soğan değil!

Haziran ayında enflasyon AKP döneminin zirvesini gördü: Yüzde 15.39. Bundan önceki zirveyi kasım 2017 tarihinde görmüştük; yüzde 12.98 ile. Zirve yüzde 18 daha yukarılara taşımış durumda. Memura, emekliye yüzde 3.5’luk, 4’lük maaş zammı ile… Yüzde 15’i aşan enflasyon…

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Kıyaslandığında yeni zirvenin devasa yüksekliği net olarak görülüyor.

Cepler boşalıyor, geçim zorlaşıyor. Emekçiler için işlerin hepten zorlaştığını görebilmek için, son bir yılda, şu birkaç üründeki fiyat artışlarına bakmak yeterli.

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Gıda fiyatı yüzde 18.89

Ev eşyası yüzde 18.91

Ulaşım yüzde 24.26

Ekmek yüzde 11.74

Yiyecek almak cep yakıyor. Ev eşyasını, bu fiyatlarla yenilemek imkansız. Hadi gezelim desen ateş pahası. Sadece ekmek yemeye kalksan onda da fiyat artışı yüzde 12.

Bülent Falakaoğlu’nun yazısı